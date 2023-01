Tango und Kabarett demnächst im Zwingenberger Mobile

Zwingenberg. Das Theater Mobile in Zwingenberg weist auf einen Auftritt des Ensembles „Tango Marcando“ hin, das am 11. Februar, Samstag, ab 20 Uhr mit seinem Programm „Tango Argentino“ im Gewölbekeller des Alten Amtsgericht gastieren wird. Begleitet wird die Formation vom argentinischen Sänger Marcelo Paletta. Die Mobilisten schreiben:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Das Ensemble ,Tango Marcando’ präsentiert Musik aus 100 Jahren Tango-Geschichte und setzt dessen einzigartige Emotionalität virtuos in Szene. Mit musikalischem Feinsinn bringt das Orchester die ganze Tiefe und Leidenschaft des Tangos auf die Bühne und knüpft in der Besetzung mit Streichern, Bandoneon, Klavier und Kontrabass an die Tradition der historischen ,orquesta típica’ aus Buenos Aires an.“

Tango aus der Goldenen Ära

Das Ensemble lässt anhand von Original-Arrangements stilsicher die musikalischen Kontraste und Klangfarben des Tango Argentino der Goldenen Ära der 1940-er und 1950-er Jahre aufleben und widmet sich darüber hinaus auch zeitgenössischen Kompositionen sowie dem Tango Nuevo von Astor Piazzolla.

Der argentinische Sänger Marcelo Paletta ist mit dem Tango aufgewachsen und deshalb der ideale Interpret des ,tango cancion’, des gesungenen Tangos.

Am Sonntag (12.) gastiert ab 18 Uhr der Musikkabarettist Marco Tschirpke mit seinem Programm „Kalender, deine Tage sind gezählt!“ im Gewölbekeller des Alten Amtsgericht. Die Mobilisten schreiben zu diesem Gastspiel mit: „Ursprünglich geplant als Weihnachtsprogramm, zeigte sich dem Humoristen rasch die Lächerlichkeit solch thematischer Eingrenzung.“

Empörung und Zorn sind verwandt

Tschirpke, ohnehin ein Mann fernab jeder Gefühlsduselei, hat seinen poetisch-radikalen Mitteilungen viel Witz und Musik hinzugefügt. Man merkt den neuen Kompositionen an, dass hier ein Mensch nicht allein eine gewisse Bandbreite an stilistischen Möglichkeiten beherrscht, sondern über eine eigene Tonsprache verfügt.

Der Weltgeist als Maßstab

Marco Tschirpke verhandelt seine Themen unter dem Aspekt gesellschaftlichen Fortschritts. Maßstab seines Denkens ist nicht der kleinste gemeinsame Nenner, sondern - in aller Bescheidenheit - der Weltgeist. Mag das Machbare der Politik vorbehalten bleiben, so hat die Kunst das Denkbare ins Visier zu nehmen. Empörung, befindet Tschirpke, sei lediglich die kleine dicke Schwester des Zorns. Spieltechnische Exkurse an der Ukulele runden die charmanten Attacken auf den politischen Status quo ab. Und zugleich staunt der besorgte Passant darüber, wie weit man sich aus dem Fenster lehnen kann.

Eintrittskarten für die beiden Veranstaltungen gibt es auf der Webseite des Theaters Mobile, das seinen Karten-Shop über den Dienstleister „ztix“ organisiert. Eventuelle Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich, die eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn öffnet. red