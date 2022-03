Tag der offenen Gärten in Zwingenberg: Anmeldungen noch möglich

Zwingenberg. Bei Guido Kapaun sind bis dato vier Anmeldungen eingegangen; die Zahl der Teilnehmer, die im Rathaus registriert wurden, schätzt Holger Habich auf ein halbes Dutzend. „Auf zehn offene Gärten werden wir wohl kommen“, zog der Rathauschef am Dienstagabend bei der Sitzung des Arbeitskreises Cittaslow eine vorläufige Bilanz – vorläufig deswegen, weil sich interessierte Gartenbesitzer aus Zwingenberg und Rodau noch bis zum morgigen Freitag, 1. April, für eine Teilnahme am Tag der offen Gärten anmelden können. Und wer noch das Wochenende Zeit benötigt, um sich zu entscheiden, der darf sich auch dieser Zeit noch nehmen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Guido Kapaun und sein Team wollten die gute Idee ja schon im vergangenen Jahr verwirklichen, da machte ihnen aber die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung und die Premiere wurde auf den 22. Mai 2022 verschoben. An diesem vorletzten Sonntag im Wonnemonat wird er nun auch stattfinden, der Tag der offenen Gärten, für den Guido Kapaun beim Treffen des AK Cittaslow im Diefenbachsaal des „Bunten Löwen“ erneut Werbung machte.

Es geht nicht um Perfektion

In der Kernstadt und im einzigen Stadtteil werde nach wie vor Bürger gesucht, die am 22. Mai, in der Zeit von 11 bis 18 Uhr ihre Gärten und Höfe öffnen und interessierten Besuchern eine Stippvisite ermöglichen. Dabei geht es den Veranstaltern nicht um imposante Größe, gärtnerische Perfektion oder seltene Pflanzen. Vielmehr sollen die Begeisterung für das heimische Grün im Vordergrund stehen, ebenso der Erfahrungsaustausch und das gemeinschaftliche Erleben.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ganz gleich ob Zier-, Freizeit-, Familien- oder Nutzgarten, ob groß oder klein, schon fertiggestellt oder noch im Entstehen: Die Initiatoren freuen sich auf jeden Hobbygärtner, der mitmachen möchte. Am Veranstaltungstag können sich Interessierte dann anhand eines Stadtplans zu Fuß durch Zwingenberg und Rodau bewegen, um die verschiedenen Gärten kennenzulernen. Die Wege werden so geplant, dass öffentliche Toiletten unterwegs ebenso zur Verfügung stehen wie eventuell auch Stationen, an denen man sich mit Essen und Trinken versorgen kann. Und vielleicht backt ja auch der eine oder andere Gärtner einen Kuchen, den er seinen Gästen inmitten des heimischen Grüns offeriert…

Webseite oder Bürgerbüro

Ein entsprechendes Anmeldeformular steht auf der Webseite der Stadt Zwingenberg (www.zwingenberg.de, Rubrik: Cittaslow) zur Verfügung, überdies können sich Interessierte das Formular auch im Bürgerbüro beim Rathaus (Untergasse 16) abholen. mik