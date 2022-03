SV Eintracht Zwingenberg zieht Bilanz

Zwingenberg. Der Sportverein Eintracht Zwingenberg weist auf seine Jahreshauptversammlung hin, die am 29. April, Freitag, stattfindet. Wie Schriftführer Marcus Becker schreibt, treffen die Mitglieder sich ab 19.30 Uhr in der Melibokushalle.

Neuwahl des Jugendleiters

Auf der Tagesordnung stehen die Berichte des Präsidenten, des Schatzmeisters sowie der sportlichen Leiter (Senioren, Alte Herren, Jugend), überdies werden treue Mitglieder geehrt und es erfolgt eine Ergänzungswahl auf der Position des Jugendleiters.

Anträge, die bei der Jahreshauptversammlung behandelt werden sollen, müssen bis spätestens 22. April, Freitag, schriftlich in der Geschäftsstelle des SV Eintracht (Am Sportplatz 1 a) eingegangen sein. Die Teilnehmer der Sitzung werden gebeten, sich an die am Veranstaltungstag gültigen Corona-Regelungen zu halten und eine Mund-Nasen-Maske mit sich zu führen. red

