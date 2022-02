SV Eintracht wird 75

Zwingenberg. Der Sportverein (SV) Eintracht Zwingenberg feiert „Geburtstag“: Im nächsten Jahr wird der Fußballverein 75 Jahre alt, schreibt Pressesprecher Maurice Howorka. Weil damit die vielzitierten „großen Ereignisse ihre Schatten vorauswerfen“ legt das Präsidium jetzt schon mit verschiedenen Vorbereitungen für das Vereinsjubiläum los. Unter anderem soll das Archiv vervollständig werden:

Die Eintracht bittet daher ihre Mitglieder und Freunde um „Fundstücke“, also zeitgeschichtliche Dokumente, Bilder und Presseberichte, die im Zusammenhang mit dem Zwingenberger Traditionsverein stehen. Das auf dieser Weise vervollständigte Archiv soll dann bei der Erstellung einer Vereins-Chronik als Basis dienen.

Die Fundstücke können ab sofort an die E-Mail-Adresse: archiv@eintracht-zwingenberg.de oder per Post an SV Eintracht Zwingenberg, Am Sportplatz 1a, 64673 Zwingenberg gesendet werden, heißt es abschließend in der Pressemitteilung des Eintracht-Präsidiums, dass sich bereits vorab für die Unterstützung bedankt. red

