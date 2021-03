Rodau. Der Elternbeirat der Städtischen Kindertagesstätte Rodau „möchte trotz Corona etwas Geld in die KiTa-Kasse spülen“ und hat sich die Aktion „Lämmchen für die Rodauer KiTa-Schäfchen“ ausgedacht: An den nächsten beiden Samstagen, 27. März und 3. April, werden selbstgebackene Oster-Lämmchen verkauft, die „süße Sünde“ kostet pro Exemplar fünf Euro – „selbstverständlich kommt der gesamte Erlös den Kindern zugute“.

Bis Donnerstag vorbestellen

AdUnit urban-intext1

Das Backwerk kann an den beiden genannten Terminen im Stadtteil Rodau an der Waldstraße 16 oder auch in der Kernstadt Zwingenberg und dort an der Karlstraße 56 a abgeholt werden. Voraussetzung ist jedoch, dass bei Kim Bühler per E-Mail: kim.buehler@web.de oder per Telefon: 0178/828 49 64 bis zum morgigen Donnerstag, 25. März, entsprechende Bestellungen eingehen.

Dabei müssen neben den Kontaktdaten der Besteller und der Anzahl der Lämmchen auch der gewünschte Abholtermin und Abholort angegeben werden. red