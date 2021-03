Seeheim-Jugenheim. Bis voraussichtlich Anfang Mai werden in der Gemeinde Seeheim-Jugenheim zwei neue Trinkwasserversorgungsleitungen verlegt sowie die alten Leitungen außer Betrieb genommen. Für die dazu erforderlichen Unterpressungen müssen Vollsperrungen der betroffenen Straßen eingerichtet werden. In Seeheim erfolgt für die Unterpressung im Bereich der Gleisanlagen sowie der Heidelberger Straße (L 3100) eine Sperrung der Tannenbergstraße (Anwesen Nr. 2 E/Höhe Trafostation) sowie Hinter der Kirche (Anwesen Nr. 7). In Jugenheim ist der Einmündungsbereich In den Pfifflergärten von der Alten Bergstraße aus betroffen. Die Maßnahmen starten zeitgleich am kommenden Montag, 15. März. Für die entstehenden Beeinträchtigungen bitten die Gemeindewerke Seeheim-Jugenheim um Verständnis. red