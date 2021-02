Zwingenberg. Heute veröffentlichen wir den vierten und letzten Teil unserer kleinen Serie zur Vorstellung der Spitzenkandidaten, die die Bewerberlisten der Zwingenberger Parteien für die Kommunalwahl am 14. März anführen – nach dem aus Karin Rettig (FDP), Evelyn Berg (GUD) und Regina Nethe-Jaenchen (SPD) bestehenden Frauen-Trio ist heute Andreas Kovar, der Spitzenkandidat der örtlichen CDU für die Wahl der Stadtverordnetenversammlung, an der Reihe.

Andreas Kovar ist 55 Jahre alt, verheiratet und hat drei erwachsene Kinder. Der promovierte Apotheker arbeitet als leitender Angestellter. Mitglied der Christdemokraten ist Kovar seit 1984, ein Jahr lang war er Pressesprecher der Jungen Union in seiner alten Heimat Tübingen. In Zwingenberg gehört Kovar seit 2006 dem Kommunalparlament an. Zehn Jahre lange war er Mitglied im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss der Stadtverordnetenversammlung. In der nun zu Ende gehenden Wahlperiode steht er der CDU-Fraktion als deren Vorsitzender vor.

Was ist für Sie das größte Unglück?

Andreas Kovar: Kriege.

Was ist für Sie das vollkommene Glück?

Kovar: Für mich gibt es das nicht. Glück als Gefühl ist auch deshalb so großartig, weil man weiß, dass es endlich ist. Die größten Momente, an die ich mich am liebsten erinnere, das waren sicherlich die Geburten meiner Kinder. Glück finde ich aber auch auf einem Gipfel in den Bergen, den ich selbst zu Fuß erklommen habe, oder wenn ich auf Skiern durch Tiefschnee wieder ins Tal fahre – viel besser geht es nicht.

Welche Fehler entschuldigen Sie am ehesten?

Kovar: Diejenigen, die man nicht zweimal macht.

Ihre Lieblingstugend?

Kovar: Offenheit.

Was verabscheuen Sie am meisten?

Kovar: Ungerechtigkeit.

Ihre Lieblingsgestalt in der Geschichte?

Kovar: Jesus.

Ihr Lieblingsheld?

Kovar: Meine Frau.

Ihre Lieblingsschauspieler?

Kovar: Christoph Waltz, Alexandra Maria Lara – und Sebastian Bezzel als Franz Eberhofer.

Ihre Lieblingsschriftsteller?

Kovar: Da fallen mir viele ein, es kommt immer auf die Stimmung an, in der ich mich befinde – aber ganz sicher gehören Ephraim Kishon, Bill Bryson und John Grisham dazu. Gerade lese ich „Sapiens – A Brief History of Humankind“ von Yuval Noah Harari, ein sehr intelligent geschriebenes Buch voller kontroverser Thesen.

Ihre liebsten Romanhelden?

Kovar: John Corey. Belletristik lese ich meist im englischen Original. Nelson DeMille hat die acht Romane mit der Figur meist in der Ich-Form geschrieben. Ich mag dabei seinen trockenen Humor und Sarkasmus, die Bezeichnung „Held“ ist allerdings wahrscheinlich nicht die richtige.

Ihre Lieblingsmaler?

Kovar: Der Zwingenberger Malermeister Karl-Heinz Zecher – ansonsten mag ich die französischen Impressionisten sehr.

Ihr Lieblingskomponist?

Kovar: Wolfgang Amadeus Mozart.

Ihre Lieblingsbeschäftigung?

Kovar: Sport – aktiv und passiv.

Wer oder was hätten Sie sein mögen?

Kovar: Als Kind wollte ich Gärtner oder Musiker werden, jetzt sind es schöne Hobbys.

Ihr Hauptcharakterzug?

Kovar: Belastbar.

Ihr größter Fehler?

Kovar: Ich neige sehr dazu, Dinge aufzuschieben.

Welche natürliche Gabe möchten Sie besitzen?

Kovar: Früh am Morgen aufstehen zu können.

Was schätzen Sie bei Ihren Freunden am meisten?

Kovar: Ihre Verlässlichkeit – und dass sie für mich da sind.

Welchen Sport treiben Sie?

Kovar: Skifahren – leider in diesem Winter nicht. Und Fußballspielen bei den Alten Herren der Eintracht Zwingenberg, Mountainbiken im Odenwald, Bergwandern.

Ihr Lieblingsspielzeug als Kind?

Kovar: Bälle.

Ihre Lieblingsblume?

Kovar: Rosen.

Ihr Lieblingsgericht – und von wem gekocht?

Kovar: Schweinebraten mit Semmelknödeln von meiner Oma. Das war immer etwas Besonderes für mich, wenn wir an Wochenenden in meiner Kindheit und Jugend zu meinen Großeltern gefahren sind. Und manchmal hat sie für mich dann auch noch zusätzlich Blumenkohlschnitzel gemacht – großartig!

Worüber haben Sie sich zuletzt besonders geärgert?

Kovar: Über eine an mich gerichtete E-Mail von einem Corona-Leugner mit Angriffen auf Politiker und Wissenschaftler. Ich habe es genau an dem Tag erhalten, an dem ein Bekannter von mir – ein Arzt und Klinikleiter in Berlin – an einer Covid-19-Erkrankung gestorben ist.

Und worüber sehr gefreut?

Kovar: Die Verlobungen meiner beiden Söhne.

Welche berühmte Persönlichkeit würden Sie gerne einmal treffen?

Kovar: Mich faszinieren Persönlichkeiten, die sich durch Diktaturen nicht verbiegen lassen und für ihre Überzeugung einstehen. Da fallen mir spontan Dietrich Bonhoeffer, Karol Wojtyla, Joshua Wong oder auch Alexej Navalny ein. Sie zu treffen wird natürlich nicht möglich sein, aber eine meiner positiven Eigenschaften ist, dass ich gut zuhören und das Besondere in jedem Menschen sehen kann. Deshalb bin ich generell dankbar über die Bekanntschaften mit Menschen, die ich bisher gemacht habe und besitze keine Liste an Berühmtheiten, die ich wirklich einmal live sehen will.

Sie dürfen eine Zeitreise antreten – wohin geht’s?

Kovar: In die Zukunft

Ihr Lieblingsplatz in Zwingenberg?

Kovar: Der Sportplatz – und in letzter Zeit macht mir die Arbeit in den Weinbergen im Bereich „Alte Burg“ an Wochenenden viel Spaß, der Blick auf Zwingenberg von dort ist einfach herrlich.

Ihr Wunsch für Zwingenberg?

Kovar: Dass das Bahnhofsgebäude wieder hergestellt und einem sinnvollen Nutzen zugeführt wird.

Was würden Sie konkret in Zwingenberg verändern, wenn Sie das alleine und ohne Sorge ums Geld entscheiden könnten?

Kovar: Eine Anbindung an die Straßenbahn in der Nachbargemeinde Alsbach-Hähnlein und genügend Wohnraum für alle.