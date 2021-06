Seeheim-Jugenheim. Seit Samstag, 29. Mai, hat in Folge der niedrigen Inzidenzwerte im Landkreis Darmstadt-Dieburg das Christian-Stock-Stadion in Seeheim-Jugenheim wieder geöffnet: für den Vereins- genauso wie für den Jedermannsport. Alle Nutzer werden darum gebeten, die gültigen Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Das Stadion steht für die öffentliche Nutzung montags bis freitags von 16 bis 21 Uhr sowie am Wochenende und an Feiertagen von 8 bis 21 Uhr zur Verfügung. red

AdUnit urban-intext1