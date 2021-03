Zwingenberg. 5800 Zwingenberger und Rodauer sind am kommenden Sonntag, 14. März, zur Teilnahme an der Kommunalwahl aufgerufen - mindestens 1800 davon haben bereits von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht und ihre Stimmen per Briefwahl abgegeben. Gemeindewahlleiter Ralf Barthel geht davon aus, dass in dieser Woche noch weitere Bürger in der Kernstadt und im einzigen Stadtteil von der Möglichkeit Gebrauch machen und ihre Kreuze auf den bis zu vier Stimmzetteln – in Rodau wird neben der Stadtverordnetenversammlung, dem Kreistag und dem Landrat auch der Ortsbeirat gewählt - in aller Ruhe zuhause machen werden. Am Ende, so vermutet Barthel, werden es wohl gut 2000 Briefwähler sein – und damit doppelt so viele wie bei der Kommunalwahl vor fünf Jahren. Eine Folge der Coronavirus-Pandemie.

Zunächst nur Trendergebnisse

Mit verbindlichen Ergebnissen, wie in der neuen Wahlperiode die Sitze in der Stadtverordnetenversammlung, im Magistrat und im Ortsbeirat verteilt sein werden, ist am Sonntagabend allerdings noch nicht zu rechnen:

Im Wahllokal Städtischer Kindergarten Alsbacher Straße erfolgt die Stimmabgabe nicht – wie auf unserem Archivbild – im Obergeschoss, sondern im Turnraum im Erdgeschoss. Der Zugang erfolgt jedoch durchs OG. © Dietmar Funck

Weil die Wähler die Möglichkeit haben, nicht nur ein Listenkreuz zu machen, sondern ihre Stimmen per Kumulieren und Panaschieren verteilen können, rechnet Ralf Barthel damit, dass der komplexe Auszählvorgang bis zu zwei Tage dauern kann. Am Sonntagabend werden nach Schließen der Wahllokale um 18 Uhr zunächst die Stimmen der Landratswahl ausgezählt, weil Direktwahlen Vorrang haben. Ist dieser Auszählvorgang abgeschlossen, dann werden am Sonntagabend von der eigentlichen Kommunalwahl nur die Stimmzettel ausgewertet, die ausschließlich ein Listenkreuz tragen. Stimmzettel, auf denen sozusagen nach Herzenslust kumuliert und panaschiert wurde, die werden am Montag und Dienstag von Mitarbeitern des Rathauses ausgezählt.

Keine „Wahlparty“

Kurzum: Am Sonntagabend erfahren die Zwingenberger und Rodauer nur Trendergebnisse – wie nahe diese Werte am amtlichen Endergebnis sind, das bleibt abzuwarten: Wenn man unterstellt, dass viele Briefwähler die entspannte Wahlatmosphäre in der privaten „Wahlkabine“ dazu nutzen, um Stimmen über Parteigrenzen hinweg zu verteilen, könnte es zwischen dem ausschließlich auf Basis der Listenstimmen ermittelten Trendergebnis und dem Endergebnis zu nicht unerheblichen Abweichungen kommen.

So oder so: Eine Präsentation der Trendergebnisse „live und in Farbe“ wird es als Präsenzveranstaltung am Sonntagabend nicht geben – wegen der Hygiene- und Abstandsregelungen in Folge der Coronavirus-Pandemie gibt es im „Bunten Löwen“ keine „Wahlparty“, bei der die Ergebnisse per Beamer auf eine Leinwand projiziert werden. Die Trendergebnisse sollen jedoch im Internet veröffentlicht werden.

An die Wähler, die ihre Stimmen am Sonntag zwischen 8 und 18 Uhr ganz klassisch in einem der fünf Wahllokale abgeben, richtet Gemeindewahlleiter Ralf Barthel „die dringende Bitte, einen eigenen – nicht radierfähigen – Stift mitzubringen, um die Kreuze zu machen“. Um ein mögliches Infektionsrisiko mit dem Coronavirus zu reduzieren liegen in den Wahlkabinen keine Stifte aus. Die Wahlhelfer halten zwar Stifte bereit, die nach jedem Benutzen wieder desinfiziert werden, die Ausgabe dieser Stifte sollte jedoch die Ausnahme und nicht die Regel sein. Barthel und sein Team haben für jedes Wahllokal ein Hygienekonzept erarbeitet, das beispielsweise auch eine ausreichende Zahl von „Spuckschutzwänden“ vorsieht, mit denen Wähler und Wahlhelfer voneinander getrennt werden. Und das Tragen einer OP- beziehungsweise FFP2-Mund-Nasen-Bedeckung ist sowohl für Wähler als auch für Wahlhelfer ohnehin obligatorisch. Überdies werden die Wahllokale gut durchlüftet, die entsprechenden Laufwege sind als Einbahnstraßen ausgeschildert, um Begegnungen von Wählern zu vermeiden und Abstände zu wahren.

Gewählt wird im KiTa-Turnraum

Während eben jene Laufwege in den Wahlbezirken Diefenbachsaal („Bunter Löwe“), Foyer (Melibokushalle), Feuerwehrgerätehaus Gießer Weg sowie Dorfgemeinschaftshaus Rodau sozusagen selbsterklärend sind, werden die Wähler des Wahlbezirks 1 / Städtischer Kindergarten Zwingenberg eventuell überrascht sein. Daher an dieser Stelle der Hinweis: Der Zugang erfolgt nach wie vor durch den Haupteingang der KiTa an der Alsbacher Straße, gewählt wird jedoch nicht – wie sonst üblich – auf dieser Ebene, sondern im Turnraum, der über die Treppe nach unten erreicht wird. Verlassen wird der Turnraum dann durch einen Ausgang, der zum Außengelände führt. Von dort aus geht es durch ein Tor des Außengeländes wieder zurück auf die Alsbacher Straße.