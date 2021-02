  Stau auf A5 bei Weiterstadt nach Unfall an Baustelle

Weiterstadt. Nach einem Unfall an einer Baustelle ist es für Autofahrer auf der Autobahn 5 zwischen Weiterstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) und Zeppelinheim in Richtung Frankfurt am Mittwochmorgen zu Behinderungen gekommen. Nach dem Unfall zwischen vier Fahrzeugen staute sich der Verkehr nach Angaben der Verkehrsbehörde Hessen Mobil auf etwa drei Kilometern. Wie ein Sprecher der Polizei am Morgen sagte, wurde eine Person leicht verletzt. Die Autos seien alle fahrbereit. Zunächst sei demnach die linke Spur gesperrt gewesen, die Unfallstelle sei inzwischen geräumt, hieß es.

