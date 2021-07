Statt Egoismus mehr Gemeinschaftssinn beweisen

In der Altstadt von Zwingenberg sind die Parkplätze rar. Auch mit Einführung der Parkplakette war klar, dass es für alle Plaketteninhaber nicht genügend Parkplätze gibt.

Ich wohne auf dem Berg und vor meinem Haus gibt es sechs öffentliche Parkplätze. Wenn man Glück hat, bekommt man einen. Es gibt jedoch Anwohner, die diesem Glück nachhelfen und öffentliche Parkplätze blockieren – beispielsweise mit einem Roller – und dann dem Familienauto einen Privatparkplatz vor dem Haus sichern.

Parkplätze werden blockiert

Dass auch die Nachbarn ein Anrecht auf diesen Parkplatz haben, interessiert nicht. Der Roller steht ansonsten schön an der Seite, wo er auch hingehört.

Sensibilisiert durch dieses Verhalten, fielen mir andere Zeitgenossen auf, die ihr Auto so parken, dass ein Parkplatz nicht genutzt werden kann, da die Lücke zu eng ist. Kommt dann der Partner nach Hause, fährt man einen halben Meter zurück und hat seinen exklusiven Privatparkplatz. Andere missbrauchen den Behindertenparkplatz eines Haushaltsangehörigen und fahren dann schön hin und her und sichern sich so einen Platz vor der Haustür.

Die Rechte aller respektieren

Ich möchte mit diesem Leserbrief an alle Mitbürger unserer kleinen Stadt den Appell richten, sich so zu verhalten, dass die Rechte aller respektiert werden sowie Anstand und Fairness dominieren. Dies kann man auf alle Lebensbereiche übertragen. Wenn jeder nur seinen Vorteil sieht, geht eine Gesellschaft kaputt.

Ich möchte mich bei allen bedanken, die dies beherzigen– und das ist die überwiegende Mehrheit. Nur durch ihr solidarisches Verhalten können wir friedlich zusammen leben. Danke!

Alle anderen sollten ihr Verhalten überdenken.

Jörg Delp

Zwingenberg

Info: Leserbrief-Richtlinien online: www.bergstraesser-anzeiger.de/leserforum