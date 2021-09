Stationenlauf zum Weltkindertag in Zwingenberg

Zwingenberg. „Kinderrechte jetzt!“, so lautet das offizielle Motto des diesjährigen Weltkindertags am 20. September. Die Vereinten Nationen (Unicef Deutschland) und das Deutsche Kinderhilfswerk unterstreichen damit im Jahr der Bundestagswahl, dass es dringend an der Zeit sei, die Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern und damit die Weichen für ein kinderfreundlicheres Deutschland zu stellen.

„Kinderrechte jetzt!“, so lautet auch das das offizielle Motto für den Zwingenberger Beitrag zum Weltkindertag der am kommenden Samstag, 18. September, veranstaltet wird. In diesem Jahr führt die Stadt wieder ein Kinderfest durch und lädt zu einem Programm für Kinder zwischen 2 und 14 Jahren ein. Daran beteiligen sich alle Kindergarten-Einrichtungen aus Zwingenberg, ebenfalls mit dabei sind das Familienzentrum des Pro-Kind-Vereins mit einer Graffitti-Aktion im Stadtpark, die Melibokusschule sowie die Frauen-Union und das Heimat-Museum.

Stattfinden wird der Weltkindertag von 11 bis 14 Uhr. Die offizielle Eröffnung findet im Stadtpark statt, von dort aus geht es an die einzelnen Stationen.

Um mit Blick auf die Coronavirus-Pandemie die sogenannten AHA-Regeln (Abstand halten, Hygienemaßnahmen beachten, Alltagsmaske tragen) einhalten zu können, ist der Weltkindertag als Stationenlauf über Zwingenberg geplant. So sind einzelne Stationen im Stadtpark, an der Melibokusschule sowie am Evangelischen Kindergarten zu finden. Am Ende kann jeder Teilnehmer seinen „Laufpass“ an der Versorgungsstation im Stadtpark abgeben. Dort erhält jeder ein Geschenk für seine Teilnahme, drei Teilnehmer werden im Nachgang ausgelost und erhalten ein besonderes Geschenk.

Die Organisatoren weisen darauf hin, dass die allgemeingültigen Corona-Bestimmungen einzuhalten sind.

Wer sich noch spontan mit einem Stand an dem Kinderfest beteiligen will oder nähere Informationen benötigt, der kann sich bei Bernd Brockenauer per E-Mail an: juz@zwingenberg.de melden. red