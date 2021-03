Am Sonntag ist Palmsonntag, die Karwoche beginnt. Im Vordergrund steht die biblische Geschichte, in der Jesus auf einem Esel nach Jerusalem einzieht und dort von der Menschenmenge gefeiert wird, indem sie ihm den Jubelruf „Hosianna, gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn“ zuruft und mit Palmzweigen den Weg ebnet. Jesus zieht auf einem einfachen Esel ein. Nicht, wie man es von einem König erwarten würde, mit einem Pferdewagen, sondern schlicht und einfach.

Doch nachdem die Menge ihn mit Palmzweigen gefeiert und ihm zugejubelt hat, ruft diese Pontius Pilatus kurz darauf wutentbrannt zu: „Kreuzige ihn!“ Welch ein Kontrast! Vom begeisterten Gotteslob bis zur Forderung, Jesus zu kreuzigen, dauert es gar nicht lange! Die Stimmung schwenkt erschreckend schnell um in bitteres und hasserfülltes: „Kreuzige ihn!“ Palmsonntag und Karfreitag sind tatsächlich eine eindringliche Mahnung, wie schnell Menschen in der Menge aufgehen und manipulierbar sind, sich also von Parolen, Emotionalität und Vereinfachung einer Situation gefangen nehmen lassen können. Jesus wird unschuldig zum Tode verurteilt.

Hoffnung in der Dunkelheit

Erst später hat sie sich die Botschaft Jesu durchgesetzt und viele Menschen haben verstanden, dass Jesus als Friedenskönig mit seinem Leben und Wirken Hoffnung und Liebe in diese oft so dunkle und hasserfüllte Welt gebracht hat.

Wenn wir uns das Kommen Jesu und seinen Weg nach Jerusalem hin zum Kreuz anschauen, können wir auch heute viel lernen von dieser demütigen und liebenden Grundhaltung. Jesus hat mit seinem Einzug ein Zeichen des Friedens gesetzt: Sucht den Frieden, dient einander, nehmt einander an und seid solidarisch. Versucht einander zu verstehen mit all Euren Ängsten und Sorgen! Gerade in unterschiedlichen Meinungen und Empfindungen, in aller Trostlosigkeit und Herausforderung dieser so krisenhaften Corona-Zeit. Ich nehme mir in diesem Jahr bewusst zu machen: Was bringt mich vorschnell auf die Palme? Wie kann ich selbst zum Frieden beitragen? Jesu Weg endete zunächst am Kreuz und im Tod, aber damit fing eigentlich erst alles so richtig an. Denn Frieden, Liebe und Hoffnung waren stärker als der Tod.