Zwingenberg. Der Geschichtsverein Zwingenberg weist auf seinen Neujahrsstammtisch hin, der am 12. Januar, Donnerstag, ab 19 Uhr im Restaurant „Bunter Löwe“ (Löwenplatz 6) stattfindet. Mit ihrer Einladung richtet sich Vorsitzende Ingrid Krimmelbein an Mitglieder und Freunde des Geschichtsvereins. Um eine Anmeldung bis zum Freitag, 6. Januar, per E-Mail: mail@geschichtsverein-zwingenberg.de wird gebeten. red

