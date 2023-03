Stammtisch der Zwingenberger Italienfreunde

Zwingenberg. Der Zwingenberger Freundeskreis Brisighella, der sich unter der Leitung der Vorsitzenden Petra Miraglia um die Städtepartnerschaft mit der gleichnamigen Kommune in Italien kümmert, lädt zu seinem ersten Stammtisch im neuen Jahr ein. Die Einladung richtet sich ausdrücklich an alle Italienfreunde, also nicht nur an die Mitglieder des Vereins; das Treffen findet am 10. März, Freitag, ab 19 Uhr im Restaurant „Don Camillo“ (Darmstädter Straße 30) in Zwingenberg statt. Mit Blick auf die Reservierung einer ausreichenden Zahl von Plätzen wird um eine Anmeldung bis zum 6. März bei Petra Miraglia gebeten (Festnetz: 06251/8694377, Mobil: 0176/70943716, E-Mail: info@freundeskreis-brisighella.de). red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1