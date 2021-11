Wieder war Martinstag – ein Fest, das vielerorten mit Laternenumzügen gefeiert wird. So auch im Stadtteil Rodau, aber auch in der Kernstadt Zwingenberg.

Eingeladen hatte in Rodau, wie schon in vorangegangenen Jahren, der städtische Kindergarten. Und viele waren gekommen. Kinder, Eltern, Großeltern. Mit bunten Laternen machten sich die Kleinen in Begleitung der Erwachsenen und

...