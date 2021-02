Zwingenberg. Von einer Umgestaltung des Zwingenberger Stadtparks für die stattliche Summe von 950 000 Euro hatte die Stadtverordnetenversammlung sich bereits im September 2019 verabschiedet und das Budget auf 500 000 Euro gedeckelt – jetzt soll allerdings auch dieser Betrag nicht ausgegeben werden

Zumindest nicht in diesem Jahr – aber auch nicht im nächsten und im übernächsten. Frühestens 2024, so schlägt der Magistrat angesichts der angespannten Finanzlage vor, soll die Kommune das Projekt angehen. Für Instandhaltungsarbeiten soll zwar Geld zur Verfügung gestellt werden, aber nicht für einzelne Module des Entwurfs, wie ihn das Frankfurter Planungsbüro Dittmann und Komplizen vor zwei Jahren vorgestellt hat.

Keine Wasserspiele

Im laufenden Jahr sollten eigentlich die Wege und Treppen im Stadtpark auf Vordermann gebracht werden, laut einer Kostenschätzung für 333 650 Euro. Für das nächste Jahr war geplant, 164 800 Euro in die Neugestaltung des Rathausvorplatzes – gemeint ist nicht der Rathaushof, sondern die Fläche zwischen dem Verwaltungssitz und der Bundesstraße 3 – zu investieren.

Dieses Modul ist bereits abgespeckt worden: Ursprünglich sah das Konzept nämlich auch noch – zugegebenermaßen schicke, aber eben auch teure – Wasserspiele für 60 000 Euro vor.

Für diese beiden Teilprojekte müsste die Stadt unterm Strich 498 450 Euro ausgeben und hätte damit die von der Stadtverordnetenversammlung festgelegte Obergrenze von einer halben Million Euro fast schon ausgereizt. Und dabei sind Module wie beispielsweise die Modernisierung der Beleuchtungsanlage für 108 900 Euro oder die Neugestaltung des südlichen Parkeingangs an der Arresthausgasse für 93 230 Euro noch gar nicht enthalten.

Für die geplante Umgestaltung des Stadtparks – ein Projekt im Rahmen von Zwingenbergs Teilnahme am Hessischen Dorferneuerungsprogramm – gibt es zwar auch einen Zuschuss des Landes in Höhe von 140 000 Euro, doch der warme (Steuer-)Regen aus Wiesbaden darf nicht darüber hinwegtäuschen:

Der Löwenanteil der Investition bleibt an der Stadt hängen, die bekanntermaßen im vergangenen Jahr ihren Grundsteuer-B-Hebesatz um schlappe 200 Punkte – von 380 auf 580 Punkte – erhöhen musste, um den Haushaltsausgleich hinzubekommen. Von einem weiteren Griff in ihre Geldbeutel bleiben die Bürger zwar in diesem Jahr verschont, aber unter anderem auch nur deswegen, weil der Magistrat vorschlägt, das Projekt Stadtpark um drei Jahre zu verschieben. Zugegebenermaßen kann die Inanspruchnahme des 140 000-Euro-Zuschusses aus dem Dorferneuerungsprogramm nicht noch drei Jahre aufgeschoben werden: Die Summe sollte zwar ohnehin in drei Tranchen ausgezahlt werden (2021: 89 298 / 2022: 23 200 Euro / 2023: 27 600 Euro), doch dazu hätte die Stadt in diesem Jahr damit beginnen müssen, Hand an den Stadtpark zu legen. Im Klartext: Der Zuschuss verfällt.

Zuschuss verfällt, Darlehen nicht

Nicht verfallen, aber für einen anderen Zweck umgewidmet werden muss ein Darlehen, dass die Stadt beim Land Hessen vorsorglich für die Finanzierung des Stadtpark-Projekts aufgenommen hat: Die Kreditsumme von 200 000 Euro aus dem äußerst zinsgünstigen Investitionsfonds des Landes soll nun für ein anderes – noch nicht benanntes – Vorhaben verwendet werden.

Stimmt die Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag dieser Woche dem Entwurf des Haushaltsplanes 2021 und damit auch dem Investitionsplan für die nächsten drei Jahre zu, dann ist das Schicksal des Stadtpark-Projekts zunächst besiegelt: In diesem Jahr läuft nix, außer Instandhaltungsarbeiten.