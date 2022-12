Stadtführung in Zwingenberg zum Thema Raunacht

Zwingenberg. Der Geschichtsverein Zwingenberg bietet zwischen den Jahren eine Führung zum Thema „Raunacht“ an: Bei dem Angebot handelt es sich um eine Stadtführung, bei der die Teilnehmer zusätzliche Erläuterungen zum Thema Brauchtum erhalten. Termin ist der 27. Dezember, Dienstag. Die Führung startet um 16 Uhr und dauert bis 17.30 Uhr; Treffpunkt zum Abmarsch ist das Heimatmuseum an der Scheuergasse 11. Der Geschichtsverein bittet um eine Spende und um Voranmeldung per E-Mail unter: stadtfuehrungen@geschichtsverein-zwingenberg.de. red

