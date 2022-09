„Das, was Sie in den Medien lesen oder hören, das trifft auch auf die Stadt Zwingenberg zu – der Fachkräftemangel macht auch vor uns nicht Halt.“ Nach wie vor sucht die Kommune in ihrer Eigenschaft als Trägerin von insgesamt vier Kinderbetreuungseinrichtungen händeringend Personal, wie Bürgermeister Holger Habich jetzt im Sozial-, Kultur- und Sportausschuss der Stadtverordnetenversammlung auf

...