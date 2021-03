Zwingenberg. Seit vielen Jahren findet der „Zwingenberger Frühjahrsputz“ (früher: „Umwelttag“) statt, an dem sich unter anderem Zwingenberger Vereine sowie Familien der Kindergarten- und der Grundschul-Kinder beteiligen. Im vergangenen Jahr musste das Großreinemachen aufgrund der Coronavirus-Pandemie abgesagt werden, in diesem Jahr soll der Frühjahrsputz jedoch nicht erneut entfallen, sondern am 27. März, Samstag, stattfinden. In einer Pressemitteilung aus dem Rathaus heißt es: „Daher werden alle Interessierten herzlich eingeladen und gebeten, sich wieder beherzt für eine saubere Umwelt in Zwingenberg und Rodau zu engagieren.“

Um die Aktion so zu gestalten, eine mögliche Infektionsgefahr mit dem Coronavirus reduziert wird, muss „schweren Herzens“ auf den sonst üblichen, gemeinsamen Start im Rathaushof und auch auf das gemütliche Abschlussessen verzichtet werden. Stattdessen hat sich die Stadtverwaltung folgendes Konzept überlegt, das eine „unbeschwerte Teilnahme“ ermöglichen soll:

1. Anmeldung und Zuteilung der Gebiete – interessierte Gruppen sollen sich bis spätestens 22. März telefonisch oder per E-Mail im Bürgerbüro der Stadt Zwingenberg anmelden. Es gibt feste Gebiete, die je nach Anzahl der handelnden Personen zugeteilt werden können. Hierzu ist lediglich eine E-Mail an das Bürgerbüro zu schreiben, welches sodann eine entsprechende Karte mit zugewiesenem Gebiet übermittelt (buergerbuero@zwingenberg.de / 06251/7003-0.

2. Ausgabe von Handschuhen und Mülltüten – sollten Handschuhe und Mülltüten benötigt werden, können diese entweder vom 23. bis 26. März zu den üblichen Öffnungszeiten im Bürgerbüro abgeholt oder am Aktionstag 27. März selbst zwischen 8.30 und 9.30 Uhr im Rathaushof entgegengenommen werden. Ein Mitarbeiter des Bauhofs wird die Ausgabe übernehmen. Hierzu werden die Teilnehmer gebeten, auf die Abstands- und Hygieneregeln zu achten.

3. Entsorgung der Mülltüten – volle Mülltüten können an bestimmten Orten im Stadtgebiet abgelegt werden. Diese sind auf den Plänen der jeweiligen Gebiete vermerkt. Bitte alle Tüten nur an diesen Stellen ablegen, damit sie der Bauhof einsammeln kann. Dies wird er am Aktionstag ab 12 Uhr tun.

4. Eis für alle – als kleines Dankeschön für die Teilnahme spendiert die Stadt Zwingenberg jedem Teilnehmer ein Eis. Bitte hierfür dem Bürgerbüro bei der Anmeldung die Anzahl der Teilnehmer des Vereins oder der Familie mitteilen. Gutscheine für das Eiscafé Dolomiti (Wetzbach) werden den Helfern ebenfalls per E-Mail zum Ausdrucken übersandt. Damit soll die Zwingenberger Gastronomie in der für sie so schwierigen Zeit unterstützt werden.

Abschließend heißt es: „Die Stadt Zwingenberg würde sich sehr freuen, wenn erneut viele Teilnehmer am ,Zwingenberger Frühjahrsputz’ mitwirken würden. Aufgerufen sind alle Vereine und Organisationen, aber auch Familien und Einzelpersonen, die dazu beitragen möchten, dass weniger Müll in unserer Natur herumfliegt. An der frischen Luft und mit ausreichend Abstand können die geltenden Corona-Regeln mühelos eingehalten und ein wertvoller Beitrag für das Gemeinwesen geleistet werden.“ red