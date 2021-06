Stadt lässt Gewerbegebiet erschließen

Zwingenberg. Um die geplante Erweiterung des Gewerbegebiets westlich der Platanenallee an der Gernsheimer Straße ist es ruhig geworden. Doch bald schon könnte die Ruhe durch Baustellenlärm unterbrochen werden: Der Magistrat der Stadt Zwingenberg hat jetzt an das Auerbacher Ingenieurbüro Schweiger + Scholz den Auftrag vergeben, die Erschließung des gut zwei Hektar großen Areals zu planen.

Bürgermeister Holger Habich ist optimistisch, dass die künftigen Eigentümer der Gewerbeflächen „auf jeden Fall im nächsten Jahr bauen können“. Noch in diesem Jahr soll mit den Erschließungsarbeiten begonnen werden. Eines könnte den Stadtvätern allerdings noch in die Quere kommen:

Die durch die Decke schießenden Rohstoffpreise und die vollen Auftragsbücher der Handwerker führen gegenwärtig zu einer enormen Verteuerung von Bauprojekten. Am Ende muss die Stadt sich das Projekt auch leisten können. Also abwarten, was zu gegebener Zeit die Submission ergibt.

Störende Hochspannungsmasten

Einstweilen ist die Stadt mit einem Exposé an die Öffentlichkeit gegangen, mit dem der Verkauf von Grundstücken beworben wird. Und sie hat auch alle diejenigen angeschrieben, die bereits – und das teilweise schon seit Jahren – als Kaufinteressenten auf der Liste für die Vergabe von Gewerbeflächen stehen. Vermarktet werden im ersten Schritt aber nicht alle Parzellen, sondern nur die Flächen, die nach ihrer Erschließung uneingeschränkt nutzbar sein werden.

Denn nach wie vor stehen einer Bebauung des gesamten Areals noch Hochspannungsmasten im Wege, die der für die Stromtrasse zuständige Verteilnetzbetreiber Westnetz GmbH im Zuge des Ersatzneubaus für die 110-Kilovolt-Hochspannungstrasse zwischen Pfungstadt-Süd und Heppenheim eigentlich verlegen will. Allerdings ist der Zeitpunkt für den Rück- und Neubau schon seit Jahren offen.

Um nun nicht weiter auf den Sankt Nimmerleinstag zu warten, legt die Stadt jetzt zumindest mit sieben Parzellen in der Größenordnung zwischen 1000 und 1200 Quadratmetern los, auf denen – mit einer Ausnahme – die künftigen Besitzer uneingeschränkt bauen können. Oder vielmehr: Auf denen die Gewerbetreibenden in den Grenzen des Bebauungsplanes bauen können, der zum Beispiel keine wie auch immer gearteten Wohnnutzungen – zum Beispiel im Sinne einer Hausmeisterwohnung – zulässt. Auch Logistikbetriebe sind nicht willkommen.

Ein Unternehmen, das sich in dem neuen Gewerbegebiet auf jeden Fall ansiedeln wird, steht schon fest: Der Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB), der am alten Bauhof-Standort Ecke Melibokusstraße/Wiesenstraße den Zwingenberger Wertstoffhof betreibt, wird mit dieser Nutzung auf eine Fläche westlich der Platanenallee umziehen. Das ehemalige Bauhofareal soll bekanntermaßen mit Wohnungen bebaut werden.

Der Magistrat will die Bewerber um die sieben zu vergebenden Parzellen „auf Herz und Nieren“ prüfen. Wie Rathauschef Habich erläuterte, ohne allerdings ins Detail zu gehen, habe der Magistrat einen „internen Kriterienkatalog“ und ein entsprechendes „Punktesystem“ entwickelt. „Den Zuschlag erhält nicht automatisch der, der uns das meiste Geld pro Quadratmeter bietet“, so Habich: „Es geht uns bei den Grundstücksverkäufen nicht um den schnellen Euro für den Stadtsäckel, sondern um die Ansiedlung prosperierender Unternehmen und in der Folge um einen langfristigen Erfolg für das Gemeinwesen.“

Gewerbesteuer ist ein Aspekt

Abgefragt wird beispielsweise auch die von den Bewerber-Unternehmen in den vergangenen fünf Jahren gezahlte Gewerbesteuer, „denn in punkto Gewerbesteuerzahlungen sind unsere Zwingenberger Werte eher unterdurchschnittlich“ – Habich: „Da müsste mehr möglich sein.“ Am Ende gehe es aber nicht darum, „jetzt auf Gedeih und Verderb Grundstücke zu verkaufen. Wenn es keine ausreichende Zahl von attraktiven Angeboten gibt, dann es ist besser, auch mal was liegenzulassen.“