Sportclub Rodau wählt Vorstand

Rodau. Der Sportclub Rodau (SCR) weist auf seine Jahreshauptversammlung hin, die am 14. Oktober, Freitag, ab 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus des Zwingenberger Stadtteils stattfindet. Wie Vorsitzender Christian Müller in seiner Einladung an die Mitglieder schreibt, beginnt die Sitzung um 20 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Mittelpunkt stehen neben den Berichten des Vorstands (Vorsitzender, Kassenwart) und aus den Sportabteilungen (Aerobic und 60 plus, Gymnastik und Zumba, Fußball Senioren, Fußball AH, Karate, Boule und Kindersport) die Vorstandswahlen.

Anträge zur Tagesordnung können direkt vor der Jahreshauptversammlung des Sportclubs Rodau eingebracht werden, heißt es abschließend. red