Sportclub Rodau bringt Nachwuchs in Schwung

Rodau. Unter dem Motto „Kinderturnen wirkt für immer“ hatte der Hessische Turnverband in seinem gleichnamigen Projekt alle hessischen Sportvereine dazu aufgerufen, sich am „Tag des Kinderturnens 2021“ zu beteiligen. Offizieller Termin war zwar der Zeitraum vom 12. bis zum 14. November, allerdings konnten die Veranstaltungstage frei gewählt werden und es sollten mit Blick auf die Coronavirus-Pandemie auch Online-Angebote gemacht werden, um möglichst jedem Interessierten trotz Krisenlage eine Teilnahme zu ermöglichen.

Der Sportclub Rodau griff die Anregung des Hessischen Turnverbandes gerne auf und beteiligte sich an dieser Aktion. Wie es in einer Pressemitteilung des SCR heißt, rief der Club alle Rodauer Kinder im Alter von bis zu zwölf Jahren zur Teilnahme auf. Im Verein herrscht die Überzeugung vor, dass es wichtig ist, den Mädchen und Jungen Freude an jeglicher Form von Bewegung zu vermitteln. Und entsprechend seiner Grundidee, im Dorf Rodau sportliche Bewegung für Bürger aller Altersklassen anzubieten, hat der SC Rodau bereits vor Jahren eine Kindersportgruppe gegründet.

Diese ist mittlerweile sozusagen „zur Chefsache“ geworden und findet unter Leitung des SCR-Vorsitzende Christian Müller und seiner Frau Maxine montags von 16.30 bis 17.30 Uhr statt. Ziel ist es, ein vielfältiges Bewegungsangebot für Kinder bis zu einem Alter von zwölf Jahren anzubieten - jedes Kind ist herzlich willkommen. Ebenso wird donnerstags ein Bambini-Training für die kleinsten Fußballer angeboten.

Mit Teilnehmerurkunde belohnt

Den Rodauer „Tag des Kinderturnens 2021“ hatten die Akteure im einzigen Zwingenberger Stadtteil auf den 13. November gelegt, Veranstaltungsort sollte der Sportplatz sein. Das Wetter machte den Organisatoren jedoch einen Strich durch die Rechnung und man musste ins Dorfgemeinschaftshaus ausweichen. Im Zeitraum von 10 bis 12 Uhr nahmen elf Kinder an der Veranstaltung teil und hatten viel Freude an der Bewegung.

Das DGH wurde vorher mit Lichterketten geschmückt; Getränke und Snacks wurden bereitgestellt. Mit viel „Hallo“ nahmen die Kinder die „Disco-Atmosphäre“ auf. Trotz der Altersunterschiede unter den Teilnehmern hatte jedes Kind viel Spaß und erhielt zum Schluss eine Teilnehmerurkunde.

Für die Betreuer war es einmal mehr toll, beobachten zu können, wie beim sportlichen Miteinander auch die sozialen Beziehungen gefördert werden und beispielsweise die Älteren nicht von den Jüngeren genervt sind, sondern die Großen die Kleinen auch schnell mal an die Hand nehmen, um sie zu unterstützen. Fangspiele, sich als lange Kinder- Schlange durch einen Reifen zu zwängen oder auch das Bewegungsmemory wurden gut angenommen. In seiner Bilanz zeigt sich der SCR mit dem „Tag des Kinderturnens 2021“ sehr zufrieden: Gefördert wurden nicht nur sportliche Aspekte, sondern auch das Miteinander. red