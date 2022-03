Spielplatz Spießgasse in Alsbach-Hähnlein erneuert

Alsbach-Hähnlein. Etwa 80 000 Euro hat Alsbach-Hähnlein in den vergangenen Jahren in den Spielplatz Spießgasse investiert. Jetzt konnte der rundum erneuerte Bereich für Kleinkinder und Kinder im Schulalter offiziell freigegeben werden. „Wir setzen unsere Spielplatz-Offensive fort und haben in den letzten Monaten viel Zeit und Geld in die Neugestaltung des Spielplatzes Spießgassein Hähnlein gesteckt. Etwa 80 000 Euro für unsere Jüngsten: eine Summe, mit der wir viel bewegen konnten“, sagt Bürgermeister Sebastian Bubenzer.

Diese Investition sei vor allem deshalb bemerkenswert, wenn man sich vor Augen führe, dass vor der 2019 gestarteten Offensive regelmäßig nur etwa 5000 Euro für alle kommunalen Spielplätze in den Haushalt eingestellt waren, um deren Betrieb aufrecht zu erhalten.

Die Gemeinde Alsbach-Hähnlein investiert 80 000 Euro in den Spielplatz Spießgasse. © Gemeinde Alsbach-Hähnlein

Gerade auf dem Spielplatz an der Spießgasse war zuletzt deutlich zu erkennen: Die Geräte waren „in die Jahre gekommen“ und mussten teilweise sogarsicherheitsbedingt zurückgebaut werden. Über einen Zeitraum von insgesamt drei Jahren wurden deshalb alte Geräte abgebaut und durch neue ersetzt.

Bereits Mitte des vergangenen Jahres konnte die Gemeinde nach über 35 Jahren Einsatz des alten Spielhauses einen neuen Spielturm in Betrieb nehmen. Auch der neue Kletterparcours sowie eine Reckanlage sorgen bereits seit geraumer Zeit für Freude. Grundgedanke bei der Neugestaltung war, dass die neuen Geräte im Spielwert herausfordernd und somit auch für Kinder im Schulalter interessant sein sollen. Für Kleinkinder wurde ein eigener kleiner Spielbereich integriert, der nun als letzter Baustein in den vergangenen Wochen eingerichtet wurde. „Selbstverständlich haben wir bei allen Spielgeräten Wert auf eine hochwertige Kombination aus Robinienstämmen und Edelstahl gelegt“, betont Bubenzer.

Die Kinder dürfen sich jetzt über einen großen Drehteller, eine Wippe, ein Stufenreck, einen Balancier- und Kletterpfad, einen Spielturm mit großer Rutsche und eine Schaukelanlage freuen. Im Bereich für Kinder unter drei Jahren wurden das Spielhaus „Käfer“ mit kleiner Rutsche und Sandspiel installiert sowie eine Mini-Schaukel.

Lediglich zwei Federwippgeräte aus Edelstahl sowie eine Edelstahlrutsche wurden aus dem Bestand der Gemeinde installiert, alle anderen Geräte sind neu. Die Rutsche war zuvor einige Jahre ungenutzt am Standort des ehemaligen Bauhofs in Alsbach eingelagert und konnte nach einer Aufarbeitung am großen Spielturm sinnvoll und im Sinne der Nachhaltigkeit wiederverwendet werden.

Auch an Kleinigkeiten wurde gedacht, etwa die neuen Abfallbehälter deutlich attraktiver und auch Vandalismus-sicherer zu gestalten. red

