Spieleturniere am Wochenende

Zwingenberg. Nach langer Pause findet am Wochenende, 23./24. April, das erste Turnierwochenende in der Spielerei statt. Im Alten Amtsgericht in Zwingenberg werden fünf Turniere angeboten. Für Zuschauer und Teilnehmer ist ein tagesaktueller negativer Coronatest verpflichtend. Weitere Vorgaben gibt es nicht.

Die Veranstaltung wird am Samstag (23.) um 13 Uhr mit dem Würfelspiel Heckmeck eröffnet, um 15 Uhr kann man sich mit dem Spiel Splendor in die Welt der Edelsteinhändler begeben. Der erste Tag endet ab 17 Uhr mit dem Kartenspiel Wizard.

Am Sonntag (24.) geht es um 11 Uhr weiter mit dem Brettspielklassiker „Die Siedler von Catan“, das Wochenende klingt ab 16 Uhr mit dem Spiel Carcassonne aus. Die Spielerei lädt ausdrücklich alle Interessierten dazu ein, mitzuspielen oder zuzuschauen. Zur Teilnahme ist neben dem Coronatest lediglich eine Voranmeldung per E-Mail an turnier@spielerei-bergstrasse.de notwendig. red

