Spielerei zieht Bilanz und wählt

Zwingenberg. Die Spielerei Bergstraße lädt für den 9. Juli, Freitag, zu ihrer Mitgliederversammlung ein. Die Sitzung findet als Präsenzveranstaltung am 20 Uhr im Alten Amtsgericht (Obertor 1) in Zwingenberg statt – dort betreibt die Spielerei bekanntermaßen im Obergeschoss der Stadtbücherei am Marktplatz ihre Spieleausleihe.

Auf der Tagesordnung stehen die Berichtet des Vorstandes und der Ausschüsse sowie der Kassenprüfer, die Vorstellung und Verabschiedung des Haushaltsplanes für das Jahr 2021 sowie die Wahlen von Vorstands- und Ausschussmitgliedern sowie Kassenprüfern.

Es gelten die AHA-Regeln: Abstand halten, Hygiene beachten und im Maske tragen red