Spielerei Bergstraße hat Ausleihe wieder geöffnet

Zwingenberg. Mit dem Beginn des neuen Schuljahres öffnet die Spielerei Bergstraße wieder ihre Ausleihe im Obergeschoss der Zwingenberger Stadtbücherei (Marktplatz 1). In den zurückliegenden Monaten konnten die Mitglieder Spiele nur per E-Mail bestellen und abholen. Nun ist es wieder den üblichen Öffnungszeiten möglich, selbst in die Räume der Spielerei zu gehen und sich aus den Regalen die passenden Spiele auszusuchen.

Dies ist für die Mitglieder durchaus lohnenswert, da der Beschaffungsausschuss auch während der Coronavirus-Pandemie weiterhin alte Spiele durch neue ersetzt hat. Allein in diesem Jahr haben es 22 neue Spiele für alle Altersklassen in die Regale geschafft. Zudem lässt der September erwarten, dass das Wetter noch passt, um den großen Fundus an Draußenspielen zu nutzen.

Die Spielerei hat viermal pro Woche offen: dienstags, donnerstags und freitags jeweils von 16 bis 18 Uhr und mittwochs von 10 bis 12 Uhr.

Bis auf weiteres gelten in der Spielerei die üblichen Hygiene-Einschränkungen. So wird etwa mit einer Ampelregelung sichergestellt, dass nur maximal zwei Haushalte gleichzeitig in der Spielerei zu Gast sind. Alle erwachsenen Besucher müssen die 3 G-Regeln erfüllen: geimpft, genesen oder getestet. Desweitern muss während des Aufenthaltes ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Für eine mögliche Nachverfolgung im Infektionsfall durch das Gesundheitsamt werden von den Besuchern die notwendigen Kontaktdaten erfasst.

Neben der Ausleihe laufen wieder ein paar Veranstaltungen der Spielerei an. So wird bereits seit August wöchentlich wieder der Spielenachmittag für Alt und Jung im Mehrgenerationenhaus der Caritas in Bensheim (Klostergasse 5a) angeboten. Alle Interessierten sind an jedem Dienstag ab 15 Uhr dazu eingeladen.

Ab Oktober wird es auch wieder den monatlichen Spieletreff in der Spielerei geben, er findet dann an jedem zweiten Freitag des Monats statt.

Öffentliche Veranstaltungen wie der Weltkindertag oder der Maus-Türöffner-Tag, bei denen sich die Spielerei in den zurückliegenden Jahren der Öffentlichkeit präsentieren konnte, entfallen allerdings Corona-bedingt.

Mehr Informationen über die Spielerei und den Abholservice gibt es auf der Webseite des Vereins im Internet. red

