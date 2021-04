Zwingenberg. Auch die Osterferien können – wie bereits die Schulferien im Frühjahr 2020 – nicht derart unbeschwert genossen werden, wie in den Jahren zuvor: Auch sie stehen im Zeichen der Coronavirus-Pandemie und der zur Reduzierung des Ansteckungsrisikos mit Covid-19 verbundenen Hygiene- und Abstandsregelungen. Die Spielerei Bergstraße schreibt vor diesem Hintergrund:

„Verreisen in den Urlaub, das wird nicht möglich sein, und viele Familien müssen ihre Kinder zu Hause beschäftigen. Da ist man froh, wenn man ein paar interessante Spiele zu Hause hat.“

Die Spielerei Bergstraße mit Sitz im Alten Rathaus am Zwingenberger Marktplatz bietet auch in den Osterferien ihren Abholservice für Mitglieder an. © Spielerei

In der Tat ist dafür die Ausleihe der Spielerei Bergstraße eine gute Anlaufstelle, die mit über 3000 Spielen eine breite Bandbreite nicht nur von Brettspielen anbietet, sondern die auch über ein großes Angebot an Draußenspielen für jedes Alter verfügt.

Pandemiebedingt kann die Spielerei zwar derzeit – wie viele andere auch – den normalen Betrieb nicht anbieten. Seit Mitte Februar gibt es aber stattdessen einen Abholservice für alle Mitglieder.

Spiele können per E-Mail bestellt und an einem vereinbarten Termin in der Ausleihe in Zwingenberg – im Alten Rathaus am Marktplatz, dem Sitz der Stadtbücherei – kontaktfrei abgeholt werden. Ebenso können so bereits entliehene Spiele dort zurückgegeben werden. Da dieser Service von den Mitgliedern gut angenommen wird, haben die Ehrenamtlichen der Spielerei sich dazu entschlossen, das Angebot auch über die Osterferien hinweg weiterlaufen zu lassen. Das heißt, dass Bestellungen per E-Mail weiterhin regelmäßig bearbeitet werden, und eine Abholung der Spiele immer noch an jedem Montag (16 bis 18 Uhr), Mittwoch (16 bis 18 Uhr) und Samstag (13 bis 15 Uhr) möglich ist.

Die Mitglieder können sich mit Hilfe der Spiele-Listen, die auf der Webseite der Spielerei eingesehen werden können, die für sie geeigneten Spiele aussuchen – am besten hält man auch gleich nach Alternativen Ausschau und benennt sie in der anschließenden Bestellung, falls die Favoriten bereits ausgeliehen sind. Die Bestellung erfolgt per E-Mail an: abholservice@spielerei-bergstrasse.de mit folgenden Angaben: Mitgliedsnummer, gewünschter Abholtermin, Telefonnummer. Erst nach Bestätigung des Abholtermins sowie des Zeitfensters für die Abholung, die ebenfalls per E-Mail erfolgt, stehen die Spiele bereit.

In der Pressemitteilung des Vereins heißt es: „Die Spielerei hofft, damit allen Mitgliedern – und denen, die es noch werden wollen – in diesen schwierigen Zeiten helfen zu können, insbesondere da der nun beginnende Frühling und die fehlende Möglichkeit zum Verreisen einen großen Bedarf an Draußenspielen erwarten lassen.“

Mehr Informationen über die Spielerei und den Abholservice gibt es auf der Webseite des Vereins im Internet. red