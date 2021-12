Spenden für Zwingenberger Kleiderkammer nur nach Vereinbarung

Zwingenberg. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Zwingenberg betreibt seit mittlerweile über drei Jahrzehnten eine Kleiderkammer – gebrauchte, aber noch gut erhaltene Textilien können dort abgegeben werden, anschließend stehen sie für Menschen in schwierigen Lebenslagen zur Verfügung. So sehr die ehrenamtlichen Akteure, die unter der Leitung von Ingrid Fieberling die Kleiderkammer am Laufen halten, sich auch über die Kleiderspenden freuen, so sehr sind sie aber auch darauf angewiesen, dass die Anlieferung von Textilien in geordneten Bahnen verläuft, um den zum Teil recht stattlichen Mengen überhaupt Herr werden zu können.

Wie Stefan Lauk für das Team schreibt, bedanke man sich sehr bei den Spendern – „ohne sie würde die Kleiderkammer nicht existieren“ –, bitte aber gleichzeitig auch darum, dass Spenden angekündigt und nicht einfach vor der Tür der Kleiderkammer an der Heidelberger Straße 3 abgelagert werden. Unter der Mobilfunknummer 0151 / 568 384 84 können Spender Kontakt mit den Ehrenamtlichen aufnehmen, um die erforderlichen Verabredungen zu treffen.

2 Bilder © DRK Zwingenberg

Wegen der Coronavirus-Pandemie hat die Kleiderkammer Zwingenberg zurzeit geschlossen. Für Notfälle stehen die Ehrenamtlichen – ebenfalls nach einer Kontaktaufnahme – aber bereit. / red