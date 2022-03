Peter Kaffenberger bleibt Vorsitzender der Zwingenberger Sozialdemokraten. Der langjährige Kommunalpolitiker, der vor zwei Jahren zum Nachfolger des scheidenden Parteichefs Florian Kern gewählt wurde, erhielt bei der Jahreshauptversammlung der örtlichen Sozialdemokraten in dieser Woche erneut einhundertprozentige Zustimmung. Überhaupt gab es an der Spitze der Genossen kaum Veränderungen, was

...