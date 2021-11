Mal wieder beisammen sein, mal wieder in größeren Runden plaudern. Was aktuell möglich ist, das war lange Zeit aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen nicht denkbar. Jetzt also geht manches wieder, aber auch hier bekanntermaßen im Rahmen von Schutzvorgaben.

Als die SPD Zwingenberg am Freitagabend zum traditionellen Kartoffelabend ins Foyer der Melibokushalle eingeladen hatte, galt die 2

...