SPD Zwingenberg lädt zum Kartoffelabend ein

Zwingenberg. Wie seit vielen Jahren lädt die SPD Zwingenberg auch in diesem Herbst wieder zu ihrem traditionellen Kartoffelabend ein. Am Freitag, 29. Oktober, kann man ab 19 Uhr im Foyer der Melibokushalle „Quellkartoffel“ mit Hausmacher Wurst und/oder “Schmerkäs“ genießen und sich einfach mal wieder treffen und in angenehmer Atmosphäre interessante Gespräche führen.

Für die Gesundheit und Sicherheit aller Teilnehmer findet die Veranstaltung unter der 2 G-Regel statt, Einlass haben nur Geimpfte und Genesene. Nachweise müssen vorgelegt werden.

Selbstverständlich veranstaltet die SPD Zwingenberg auch wieder eine Tombola, bei der jeder sein Glück versuchen kann. Für die musikalische Untermalung des Abends wird Ute Kaffenberger sorgen. red