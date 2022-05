SPD Zwingenberg lädt zum Brunch ein

Zwingenberg. Die SPD Zwingenberg lädt für den 22. Mai, Sonntag, zu einem Brunch ein. Wie Parteivorsitzender Peter Kaffenberger schreibt, findet die Frühstücks-Veranstaltung ab 10 Uhr im Foyer der Melibokushalle statt: „Nach vielen Einschränkungen in der letzten Zeit freut die SPD Zwingenberg sich darauf, endlich einmal wieder eine Veranstaltung mit Gästen durchführen zu können. Bei vielerlei Leckerem in gemütlicher Runde den Tag beginnen, das ist sozusagen das Motto der Veranstaltung.“ Das Treffen bildet auch den Rahmen, um langjährige Mitglieder zu ehren. Diese Ehrungen finden eigentlich stets im Rahmen des traditionellen Neujahrsempfangs der Sozialdemokraten statt, der aber auch in diesem Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt werden musste. red

