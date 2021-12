SPD Zwingenberg hatte sich mehr Stimmen erhofft

Zwingenberg. Die Berichte aus dem Vorstand sowie aus der Stadtverordnetenfraktion standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung, zu der die SPD Zwingenberg ihre Mitglieder kürzlich eingeladen hatte. Neuwahlen des Leitungsgremiums der örtlichen Sozialdemokraten standen dieses Mal nicht auf der Agenda, wie Vorsitzender Peter Kaffenberger in einer Pressemitteilung über die Sitzung berichtet.

Vorstand und Mitglieder der Genossen nutzten die Versammlung unter anderem dazu, um ihrem Parteifreund Peter Lucas noch einmal zur Verleihung des Titels „Ehrenstadtrat“ zu gratulieren, die kürzlich im Rahmen einer kleinen Feierstunde erfolgt ist (wir haben berichtet).

Geprägt war das Berichtsjahr 2021 vor allem von den beiden Wahlen, also der Kommunalwahl im März und der Bundestagswahl im September. Vor allem mit Blick auf die örtlichen Wahlen zur Zwingenberger Stadtverordnetenversammlung und zum Rodauer Ortsbeirat bedauerten es die SPD-Mitglieder, dass der Wahlkampf auf Grund der Pandemie-Lage nicht in dem sonst gewohnten Rahmen stattfinden konnte.

„Bei der Kommunalwahl hatten wir uns ein deutlich besseres Ergebnis für die SPD erhofft“, stellte Vorsitzender Peter Kaffenberger fest: Die Sozialdemokraten mussten gegenüber der Kommunalwahl vor fünf Jahren (19,8 Prozent) einen Stimmenverlust in Höhe von 2,19 Prozentpunkten hinnehmen und erreichten 17,71 Prozent. Damit einher ging der Verlust eines Stadtverordnetenmandats, so dass die Fraktion in der neuen Amtszeit fünf statt – wie zuvor – sechs Sitze hat. „Wir werden weiterhin unsere Themen einbringen und versuchen, die anderen Parteien für unseren Ideen zum Wohle der Zwingenberger Bürger zu gewinnen und um Zwingenberg weiter voranzubringen“, ergänzte Fraktionsvorsitzende Regina Nethe-Jaenchen.

Bedeutend erfolgreicher ging für die SPD bekanntermaßen die Bundestagswahl aus, und das nicht nur mit Blick auf das Bundesergebnis, sondern auch lokal: Mit 24,4 Prozent bei den Zweistimmen platzierten die Genossen sich vor allen Mitbewerbern „und gingen in Zwingenberg deutlich als Sieger hervor“.

Im Sommer begab sich die SPD auf Sommertour und besuchte Orte in Zwingenberg, die aktuell in der politischen Diskussion stehen. So zum Beispiel ehemalige Jugendherberge oder das Wohngebiet rund um die Melibokushalle, wo derzeit die erste Änderung des Bebauungsplanes durchgeführt wird.

Im Oktober konnte man dann den traditionellen Kartoffelabend in geselliger Runde feiern und auch die Gedenkveranstaltung zur Reichspogromnacht am 9. November zur Erinnerung an die Opfer der NS-Diktatur durchführen.

Durch die mittlerweile steigende Zahlen von Coronafällen muss jedoch die für den 13. Dezember, Montag, geplante Weihnachtsfeier abgesagt werden. Ob der für 16. Januar 2022, Sonntag, geplante Neujahrsempfang der SPD stattfinden kann, das ist derzeit noch offen. red

