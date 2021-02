Zwingenberg. Fast ein Jahrzehnt lang – von 2007 bis 2016 – dominierte die Frage, wie die Wasserversorgung der Kernstadt Zwingenberg auch in der Zukunft sichergestellt werden kann, die Debatten in den Gremien kommunaler Selbstverwaltung und in der Öffentlichkeit. Die Fronten erwiesen sich zunehmend als verhärtet, die Befürworter eines Brunnen-Neubaus sowie einer Quellensanierung und die Befürworter eines Vollanschlusses an den Wasserbeschaffungsverband Riedgruppe Ost lieferten sich Schlagabtausch um Schlagabtausch, standen sich zum Teil unversöhnlich gegenüber. Wirklich gelöst wurde die Aufgabe jedoch nicht:

AdUnit urban-intext1

Die drei kommunalen Quellen wurden von der Wasserversorgung abgehängt, weil ihre Sanierung einer politischen Mehrheit als zu teuer erschien; ein neuer Brunnen, für den bereits eine Probebohrung erfolgt war, wurde – ebenfalls aus Kostengründen – nicht gebaut. Am Ende blieb alles – mal abgesehen vom Thema Quellen und einer Ertüchtigung des vorhandenen Brunnens – beim Alten: Die Menschen in der Kernstadt werden nach wie vor mit einem Mix aus eigenem Brunnenwasser und dem Wasser der Riedgruppe Ost versorgt. Und so soll es auch bleiben – zumindest, wenn es nach dem Willen der Zwingenberger SPD geht, die sich in ihrem Kommunalwahlprogramm für eine Sicherung der sogenannten Teileigenversorgung stark macht.

Dass die örtlichen Sozialdemokraten das einst umstrittene Thema erneut auf die Tagesordnung der Kommunalpolitik setzen wollen, hat rein gar nichts damit zu tun, dass die Genossen den alten Streit – sie waren für den Neubau eines Brunnens und die Sanierung der Quellen – wieder aufleben lassen wollen, um dann auf bekannten Positionen zu verharren. Vielmehr hofft Spitzenkandidatin Regina Nethe-Jaenchen, die jetzt gemeinsam mit einem Teil ihres Teams das SPD-Kommunalwahlprogramm vorstellte, auf eine „vernünftige Lösung“. Und damit auf eine Lösung, die den Fortbestand des alten – und vor geraumer Zeit ertüchtigten – Brunnens auf Jahrzehnte hinaus sichert.

Wasserrechte neu verhandeln

Bedauerlicherweise hat die gute gemeinte Ertüchtigung im Jahr 2016 zur Folge gehabt, dass das Brunnenwasser seitdem erhöhte Eisen- und Manganwerte aufweist (wir haben berichtet). Die SPD schlägt nun vor, sich mit der eventuellen Installation einer technische Lösung zu beschäftigen, um die besagten Werte des ansonsten „mikrobiologisch einwandfreien“ Brunnenwassers wieder zu reduzieren. Auch das Wasserdargebot des Brunnens sei ausreichend, um auch künftig die Kernstadt mit dem bewährten Trinkwasser-Mix zu versorgen. Beschäftigen müssen die Zwingenberger sich mit dem Thema Trinkwasserversorgung ohnehin: Die Förderrechte für den Brunnen laufen Ende 2023 aus.

Absolut unverzichtbar

AdUnit urban-intext2

An dem Mix aus eigenem Brunnen- und Riedwasser – also der Teileigenversorgung – will die SPD festhalten, weil sie „zwei Säulen“ bei der Versorgung mit dem Lebensmittel Nr. 1 für „absolut unverzichtbar“ hält. Zwingenberg sei schließlich „nur ein superkleines Licht“, wenn man bedenke, dass der Wasserbeschaffungsverband Riedgruppe Ost ein Viertel des in Hessen nötigen Trinkwassers liefere und alleine im Rhein-Main-Gebiet mit Städten wie Frankfurt und Wiesbaden zwei Millionen Menschen versorge. Möglich werde die Lieferung dieser Mengen nur durch die Anreicherung des Grundwassers im Ried mit Rheinwasser, doch eben dieser Rheinwasserinfiltration sind aus Sicht der SPD Grenzen gesetzt:

Das Flusswasser, dessen Menge in Folge des Klimawandels ohnehin weniger werde, das werde schließlich auch zur Energiegewinnung, als Kühlwasser, zur Bewässerung im Weinbau und in der Landwirtschaft benötigt. Dadurch entstehe eine „starke Konkurrenzsituation“, die letztlich auch auf Zwingenberg durchschlage: „Deshalb ist es wichtig, dass Zwingenberg für seine Trinkwasserversorgung auch in Zukunft auf dezentrale Ressourcen durch einen eigenen Brunnen setzt.“

AdUnit urban-intext3

Ein weiteres Thema, bei dem die SPD nicht locker lassen will, das ist die freie Jugendarbeit im ältesten Bergstraßenstädtchen. Dass der Jugendtreff abgerissen werden musste, um Platz für den Neubau der Kindertagesstätte Tagweide zu schaffen, „das haben wir akzeptiert“, so Regina Nethe-Jaenchen. Enttäuscht sei man jedoch, dass die Pläne, das JUZ im Jugendkeller der Evangelischen Kita weiterzutreiben, nicht umgesetzt und am Ende sogar die Stelle des Jugendpflegers gestrichen wurde. „Wir bestreiten nicht, dass Vereine und Kirchen eine sehr gute Jugendarbeit machen, aber in einer Kommune braucht es auch eine freie Jugendarbeit“, fordert die SPD-Spitzenkandidatin dazu auf, dass die Suche nach einem Raum und ein Budget für einen Jugendpfleger wieder auf die politische Agenda gesetzt werden müssen.

AdUnit urban-intext4

Der von FDP und CDU geschaffene „Jugendfonds“ – ein kleines Budget zur Förderung von Jugendarbeit – „ist nicht das, was wir für ausreichend halten“. Wenn sich Jugendliche nun in Ermangelung eines Treffpunktes, wie es das JUZ auch als Anlaufort für hilfesuchende Teenager gewesen sei, auf Spielplätzen, im Stadtpark oder auf der Sportanlage treffen „und dort als Störfaktoren empfunden werden“, dann sei das eine Fehlentwicklung, der dringend Einhalt geboten werden müsse.