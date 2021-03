Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Kommunalwahl - Die Sozialdemokraten treten mit Reimund Krönert und Silvia Soskic zur Ortsbeiratswahl an und stellten ihr Programm für Zwingenbergs einzigen Stadtteil vor SPD will in Rodau keine Neubaugebiete auf Vorrat

Die Erweiterung von Baugebieten – unser Bild zeigt die Rodauer Neckarstraße aus Richtung Hähnlein und damit eine potenzielle Ausbaufläche – soll es mit der SPD nur geben, wenn der naturschutzrechtliche Ausgleich sowie die erforderliche Infrastruktur passen. Und auch erst dann, wenn bereits baureife Gebiete bebaut und besiedelt sind. © Dietmar Funck