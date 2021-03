Zwingenberg. In einem Leserbrief von Mitgliedern der Bürgerinitiative „Straßenbeitragsfreies Zwingenberg“ wird kritisiert, dass die Arbeit der Bürgerinitiative von den Parteien angeblich nicht ausreichend gewürdigt werde („Der Erfolg hat bekanntermaßen viele Väter“, BA vom 4. März). Diesen Vorwurf weist die SPD Zwingenberg in einer Pressemitteilung entschieden zurück. Fraktionsvorsitzende Regina Nethe-Jaenchen, die auch Spitzenkandidatin der örtlichen Sozialdemokraten für die Kommunalwahl am 14. März ist, schreibt dazu:

„Den wichtigen Beitrag der Bürger von Zwingenberg zur letztlich erfolgreichen Abschaffung der einmaligen Straßenbeiträge hat die SPD stets betont. So hat die SPD beispielsweise in mehreren Stadtverordnetenversammlungen das entscheidende Engagement der Bürgerinitiative und vieler weiterer Zwingenberger Bürger ausdrücklich gewürdigt.“ Frau Nethe-Jaenchen verweist beispielhaft auf Zitate aus ihren Haushaltsreden:

13. Februar 2020 – „Auch in Zwingenberg wurde eine Bürgerinitiative aktiv. (…) Bei einer Bürgerversammlung sprach sich die überwältigende Mehrheit der Anwesenden für die Abschaffung der Straßenbeiträge aus.“

11. Februar 2021 – „Dass bei der Abschaffung der einmaligen Straßenbeiträge in Zwingenberg der politische Durchbruch im vergangenen Jahr endlich geschafft wurde, ist auch der sehr aktiven Zwingenberger Bürgerinitiative für die Abschaffung der Straßenbeiträge zu verdanken.“

Seit 2017 darauf hingearbeitet

Abschließend heißt es in der SPD-Verlautbarung: „Auch Unterzeichner des Leserbriefes waren bei diesen öffentlichen Sitzungen anwesend und haben zugehört. Umso mehr erstaunt uns der jetzt erhobene Vorwurf.

Wahr ist allerdings auch, dass es die SPD war, die sich bereits seit 2017 mit dem Thema befasst und in den folgenden Jahren mit zahlreichen Anfragen und Anträgen auf die Abschaffung der einmaligen Straßenbeiträge hingearbeitet hat, anfänglich gegen den Widerstand der Mehrheit in den anderen Fraktionen im Stadtparlament. Die Initiative gegen die Erhebung der ungerechten einmaligen Straßenbeiträge ging also durchaus von der SPD aus. Dass wir das auch in unserem Wahlprogramm erwähnen, ist legitim.“ red