SPD: Im Wingert nur Quellwasser einsetzen

Auf dem Gelände des 1968 erbauten Hochbehälters der Zwingenberger Trinkwasserversorgung ist in den vergangenen Monaten im Rahmen des Flurbereitungsprojekts „Alte Burg“ (Luciberg) ein kleines Gebäude errichtet worden, in dem ein Teil der Technik für die Weinbergsbewässerung untergebracht ist. Von dort aus wird das Quellwasser für die Tröpfchenbewässerung hinauf in die Weinberge gepumpt.

© Dietmar Funck