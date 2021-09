Helmut Glanzner winkt dankend ab: Den freien Platz beim Kochkurs an diesem Abend in „Kaltwassers Wohnzimmer“ will er nicht belegen. Ja, er habe durchaus schon einmal daran gedacht, seine Fähigkeiten in der Küche zu vervollkommnen, lacht der Einhäuser Bürgermeister – und schiebt aber als willkommene Ausrede für die Absage lobend seine Ehefrau vor: „Wissen Sie, die Gerlinde kocht doch so gut!“

...