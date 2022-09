Rodau. Die Sonnenkinder – die Elterninitiative Handicap – weist auf den nächsten Flohmarkt hin, der am 18. September, Sonntag, von 11 bis 14 Uhr auf dem Begegnungshof (Hauptstraße 42) im Zwingenberger Stadtteil Rodau stattfindet. Der Markt, bei dem alles angeboten werden kann, was Kinder und Jugendliche gebrauchen können, soll sowohl in den Räumen der Sonnenkinder als auch auf dem Freigelände stattfinden.

Verkäufer müssen sich per E-Mail: veranstaltungen@sonnenkinder-bergstrasse.de anmelden. red