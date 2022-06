Rodau. Der städtische Kindergarten Rodau weist auf sein Sommerfest hin, das am 15. Juli, Freitag, in Verbindung mit einem Tag der offenen Tür in der Kita in der Waldstraße 2 von 15 bis 18 Uhr veranstaltet wird. Zur besseren Planung sind Anmeldungen unter Angabe der Erwachsenen- und der Kinderzahl nötig (Telefon: 06251/74539, E-Mail: kiga.rodau@zwingenberg.de). red

