Sommerfest im Zwingenberger Theater Mobile

Zwingenberg. Das Theater Mobile lädt Freundinnen und Freunde zum traditionellen Sommerfest am Samstag, 3. September, ab 17 Uhr ein. „Damit möchten wir mit denen feiern, die uns in der schwierigen Zeit der letzten beiden Jahre unterstützt haben“, schreiben die Veranstalter. Um Anmeldung per E-Mail wird gebeten.

Zum Sommerfest wurde in diesem Jahr ein Geschirrmobil geordert. „Wir sind dankbar für mitgebrachte Salate in normaler Haushaltsmenge für ein buntes Buffet“, hoffen die „Mobilisten“ auf rege Beteiligung. Für Getränke und Speisen vom Grill ist gesorgt. Die musikalische Unterhaltung übernimmt die Band Hot Club Worms, die bereits beim letzten Fest sehr geschätzt wurde. Die neue Eigenproduktion „Die 12. Nacht“, für die derzeit schon konstant geprobt wird und die am 1. Oktober Premiere hat, soll vorgestellt werden.

Besucher können das neue Mobile-Programmheft für den Herbst mitnehmen, schon eine Woche nach dem Sommerfest beginnt die neue Saison im Theater Mobile in Zwingenberg mit einer Neuheit im Keller: Steampunk. red