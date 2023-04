Sommerempfang der FPD am 31. Mai

Zwingenberg. Die Freie Demokratische Partei Zwingenberg lädt zum diesjährigen Sommerempfang ein, um gemeinsam mit allen interessierten Bürgern den Wahlkampf für die bevorstehende Landtagswahl in Hessen einzuläuten.

Der Sommerempfang findet am Mittwoch, 31. Mai, ab 18.30 Uhr in der Remise am Alten Amtsgericht statt. Die Veranstaltung wird Gelegenheit bieten, um mit dem Generalsekretär der FDP Hessen, Moritz Promny, sowie den Landtagskandidaten Maurice Zettl und Ole Wilkening ins Gespräch zu kommen, heißt es von Seiten der Zwingenberger FDP.

„Mit Vernunft und Zuversicht“

„Wir setzen dabei auf einen positiven und optimistischen Austausch über die aktuellen Herausforderungen, denen Hessen gegenübersteht. Gemeinsam möchten wir die Zukunft mit Vernunft und Zuversicht gestalten“, schreibt die Partei in einer Pressemitteilung.

Die FDP Zwingenberg freut sich auf zahlreiche Gäste und eine spannende Diskussion über die politische Zukunft Hessens. red