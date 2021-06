Solidarität leicht gemacht

Norbert Blüm sagte einst, dass Solidarität die politische Form der Nächstenliebe sei. Die Tragweite dieses Satzes in Coronazeiten hat er selbst noch kurze Zeit miterlebt, bevor er im April letzten Jahres verstarb. Damit ist unser Land um einen engagierten Sozialpolitiker ärmer geworden, jedoch verlor sein Zitat nichts von seiner Gültigkeit. Im Gegenteil: Die Pandemie zeigt uns, wie sehr es auf solidarisches Verhalten eines jeden Einzelnen ankommt. Der Kampf gegen das Virus gelingt dann am besten, wenn wir in unserem Handeln auch das Wohl unserer Mitbürger stets mitdenken.

Gewissenhaft, trotz Risiko

Dies fällt besonders schwer, wenn die Interessen anderer im Widerspruch zu den eigenen stehen. So haben unzählige Lehrer, Ärzte, Krankenpfleger und andere Berufsgruppen ihre Arbeit trotz der potenziellen Gefährdung für die eigene Gesundheit weiterhin gewissenhaft ausgeübt. Viele Jugendliche, für die das gesundheitliche Risiko einer Covid-Infektion vergleichsweise gering ist, haben hingegen unter teils erheblichen sozialen und psychologischen Konsequenzen gelitten und dennoch ihre Kontakte drastisch reduziert oder in den virtuellen Raum verlegt, der auf Dauer jedoch keinen Ersatz bietet. In diesen Fällen verlangt uns Solidarität so einiges ab.

Was soll die Aufregung?

© Privat / Tobias Hillenbrand

Umgekehrt sollte uns Solidarität leichtfallen, wenn sie keinen Verzicht erforderlich macht. Aus diesem Grund fällt es mir schwer, die Aufregung über die vermeintlichen „Impfprivilegien“ zu verstehen. Es gibt viel Evidenz dafür, dass vollständig Geimpfte lediglich marginal zum Infektionsgeschehen beitragen. Ich frage mich daher, wieso ich ein Interesse daran haben sollte, dass sich meine doppelt geimpften Großeltern noch genauso einschränken wie meine Alterskohorte, bei der überwiegend noch kein vollständiger Impfschutz besteht? Die Gewissheit, dass auch die durchgeimpften Menschen weiterhin in einer Situation verharren, unter der man selbst leidet, kann doch die eigenen Tage nicht aufhellen!

Für andere freuen

Ich würde hingegen argumentieren, dass es gar im Interesse der Jüngeren ist, wenn Geimpfte schon frühzeitig wieder die Betriebe und Läden dieses Landes sowie deren Kassen füllen. Viele würden nach all den Monaten des infektionsbedingten Hausarrests nichts lieber tun. Die Alternative wäre – im besten Fall – dass sich der Staat durch fortwährende Förderprogramme noch weiter verschuldet. Im schlechtesten Fall könnte es passieren, dass ich selbst nach meiner zweiten Impfung nur von außen durch die Schaufenster in die geräumten Läden blicken kann.

Wieso fordern wir also schmerzhafte Solidarität von geimpften Menschen ein, wenn doch solidarisches Verhalten der noch Ungeimpften uns allen zugutekäme? Wenn wir unsere Nächsten lieben, wieso freuen wir uns dann nicht mit denjenigen, die etwas früher als wir in den Genuss von Freiheit und Geselligkeit kommen? Noch nie war Solidarität so einfach. Bild: Privat