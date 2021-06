Smartphone-Führerschein für Kinder

Zwingenberg. Das Familienzentrum Zwingenberg weist auf einen Kurs mit dem Titel „Smartphone-Führerschein – Warum sind Cookies keine Kekse?“ hin (FK 040). Kursleiterin Alexandra Becker wendet sich mit diesem Angebot an Mädchen und Jungen im Alter von 9 bis 14 Jahren. Der Kurs richtet sich an Kinder, die bereits ein Smartphone besitzen, oder in Kürze ein Smartphone erhalten. Ein eigenes Smartphone ist zur Teilnahme am Kurs nicht zwingend erforderlich.

AdUnit urban-intext1

Der zwei 120-minütige Einheiten umfassende Kurs findet voraussichtlich am 30. Juni und am 7. Juli statt, jeweils mit einer 15-minütigen Pause von 16.45 bis 18.45. Veranstaltungsort ist der Vereinsraum des Alten Amtsgerichts (Obertor 1) in Zwingenberg Die Kursgebühr beträgt 29 Euro. Zum Kursinhalt heißt es: „Sind Ihre Kinder fit für den Umgang mit dem Smartphone? Spätestens auf einer weiterführenden Schule bekommen die meisten Kinder ein Smartphone. Sie finden sich sehr schnell mit dem neuen Medium zurecht, fangen an zu experimentieren und Apps zu installieren. Potenzielle Gefahren bei der Nutzung werden nicht erkannt. Oft führt eine leichtsinnige Umgangsweise zu kostspieligen und unerwünschten Auswirkungen wie beispielsweise Abofallen, Verletzung der Privatsphäre oder illegalen Aktivitäten.

Wie soll auch mein Kind seine Daten schützen und was muss bei der Installation von Apps beachtet werden? Welche kreativen Möglichkeiten bietet ein Smartphone und was muss berücksichtigt werden, wenn Fotos auf sozialen Netzwerken veröffentlicht werden? Warum sind Cookies keine Kekse? Wie schützt man sich vor Cyber-Mobbing? Wie kann ich WhatsApp Stress vermeiden? Was bedeuten die Begriffe WLAN, LTE und GPS-Ortung? Warum sind kostenlose Apps nicht immer kostenlos?

Diesen und weiteren Fragen wollen wir in diesem Kurs nachgehen und Ihr Kind über einen kompetenten, sicheren und kostenbewussten Umgang mit dem Smartphone schulen. Die Kinder bekommen nach Abschluss dieses Kurses und einem kleinen Wissensquiz einen Smartphone-Führerschein ausgehändigt.“

AdUnit urban-intext2

Anmeldungen im Familienzentrum Zwingenberg im Alten Amtsgericht (Obertor 1), Telefon: 06251/8690494, E-Mail: info@famizz.de, Bürozeiten: dienstags und freitags von 9 bis 11 Uhr. red

www.famizz.de

AdUnit urban-intext3