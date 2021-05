Skater-Kurse nicht nur für Neueinsteiger

Zwingenberg. Das Familienzentrum Zwingenberg des Vereins Zwingenberger Pro Kind lädt zu zwei Skateboard-Kursen für Kinder (FK 041) ein. Termin ist jeweils der 22. Mai, Samstag; Veranstaltungsort ist in beiden Fällen der Hof der Melibokusschule.

Kurs Nummer 1 findet von 9.30 bis 11 Uhr statt, Kurs Nummer 2 schließt sich von 11.30 bis 13 Uhr an. Kursleiter Nik Seewald wendet sich mit seinem Angebot an Mädchen und Jungen ab sechs Jahren. Die Kursgebühr beträgt zwölf Euro. In der Ankündigung heißt es:

Neue Trick und Moves

„Dieses Kurse richten sich sowohl an Anfänger wie auch an leicht geübte Skater. Die Neueinsteiger bekommen die Grundlagen des Skatens vermittelt und die etwas Fortgeschritteneren können von Anfang an neue Tricks und Moves trainieren.

Zusätzliche Informationen: Bitte Schutzkleidung (Knieschützer, Ellenbogenschützer, Handschützer sowie einen Helm) mitbringen. Falls ein Skateboard vorhanden ist, dieses bitte mitbringen und bei der Anmeldung mit angeben.“

Kontakt: Familienzentrum Zwingenberg, Obertor 1, Bürozeiten: dienstags und freitags von 9 bis 11 Uhr, Telefon: 06251/8690494, Telefax: 06251/8690495, E-Mail: info@famizz.de. red