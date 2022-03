Skateboard-Kurs für Kinder

Zwingenberg. Das Familienzentrum Zwingenberg in Trägerschaft des Pro-Kind-Vereins weist auf ein Angebot mit dem Titel „Skateboard-Kurs für Fortgeschrittene“ (Kursnummer: FK 041) hin. Kursleiter Nik Seewald wendet sich mit seinem Angebot an Kinder ab dem sechsten Lebensjahr. Der Kurs findet am 2. April, Samstag, von 11.30 bis 13 Uhr auf dem Schulhof der Melibokusschule Zwingenberg statt. Die Teilnahme kostet 12 Euro. In der Ankündigung heißt es:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Coole Tricks und Moves

„Dieser Kurs richtet sich an leicht geübte Skater. Es werden die Grundlagen des Skatens wiederholt und dann coole Tricks und Moves trainiert. Zusätzliche Informationen: Bitte Schutzkleidung (Knieschützer, Ellenbogenschützer, Handschützer sowie einen Helm) mitbringen. Falls ein Skateboard vorhanden ist, dieses bitte mitbringen und bei der Anmeldung mit angeben.“

Anmeldung im Familienzentrum im Alten Amtsgericht (Obertor 1), Telefon: 06251/8690494, E-Mail: info@famizz.de, Bürozeiten: dienstags und freitags von 9 bis 11 Uhr. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2