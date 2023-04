Sitzung des Tennisclubs

Zwingenberg. Der Tennisclub Zwingenberg weist auf seine Jahreshauptversammlung hin, die am 27. April, Donnerstag, ab 19.30 Uhr im Clubhaus (Gießer Weg 10) stattfindet. Wie Vorsitzender Ralph Johann in seiner Einladung an die Mitglieder schreibt, soll die Sitzung den Teilnehmern „nicht nur die Möglichkeit geben, sich über die Aktivitäten ihres Vereins zu informieren, sondern auch eigene Ideen, Anregungen oder Kritik einzubringen“.

Die Tagesordnung ist in zwei Themenblöcke unterteilt, nämlich in den Rückblick auf das Jahr 2022 sowie den Blick auf das Tennisjahr 2023.

Nach den Berichten des Vorstands über den Verlauf des Geschäftsjahres 2022 in Verbindung mit dem Bericht der Kassenprüfer sowie der Entlastung des Vorstandes stehen die Genehmigung des Haushaltsplanes 2023, die Neuwahl der Vorstandsmitglieder Kassenwart, Anlagewart und Jugendwart an. Zudem gibt es einen Ausblick auf die Mannschaften und die Veranstaltungen dieses Jahres. red