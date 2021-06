Sitzung des Rodauer Ortsbeirats fällt aus

Zwingenberg. Der Startschuss für die kommunalpolitische Sitzungsrunde vor der Sommerpause wird nicht mit der Sitzung des Ortsbeirats Rodau gegeben: Nach Rücksprache mit Ortsvorsteher Steffen Müller fällt die am 17. Juni, Donnerstag, ab 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Rodau geplante Sitzung aus, teilt das Parlamentarische Büro der Stadt Zwingenberg mit.

Der Sozial-, Kultur und Sportausschuss eröffnet die Sitzungsrunde am 22. Juni, Dienstag, um 18 Uhr, der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss tagt am selben Tag ab 19 Uhr. Der Haupt- und Finanzausschuss tritt dann am 23. Juni, Mittwoch, zusammen, bevor am 8. Juli, Donnerstag, die Stadtverordnetenversammlung den Schlusspunkt setzt. Die erste Sitzungsrunde nach den Sommerferien findet im September statt. red