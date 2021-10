Singprojekt für Kinder in Zwingenberg

Zwingenberg. „Hey Hallo! Hör gut zu“, so lautet der Titel eines Singprojekts, das die Evangelischen Kirchengemeinden Alsbach, Jugenheim, Ober-Beerbach, Seeheim-Malchen und Zwingenberg gemeinsam auflegen. Sie wenden sich mit diesem Angebot unter der Leitung von Dekanatskantorin Michaela Kögel an Kinder ab dem zweiten Schuljahr. Termin ist der 30. Oktober, Samstag, von 10 bis 13 Uhr; Veranstaltungsort ist das Evangelische Gemeindehaus in Alsbach.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt; das Projekt findet unter Beachtung der am Veranstaltungstag geltenden Corona-Regeln statt. Anmeldungen sind per E-Mail an Frau Kögel zu richten (michaela.koegel@ekhn.de); Anmeldeschluss ist der 15. Oktober. red